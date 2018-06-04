Путин отменил голосование по открепительным на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм голосования без открепительных удостоверений на выборах в Госдуму. Указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые меры позволят избирателям голосовать на любом участке по месту фактического пребывания. Это схема действовала и на выборах президента в марте 2018 года. Кроме того, региональные общественные палаты смогут назначать своих наблюдателей на выборы.

Граждане получат возможность проголосовать по месту нахождения после подачи соответствующего заявления через портал госуслуг, в МФЦ или в территориальном или участковом избиркоме. При этом по месту жительства избиратели смогут проголосовать только за списки кандидатов от политических партий. Отдать свой голос за депутата, избирающегося по одномандатному округу, можно будет только в его границах.

3 июня в 28 регионах России прошли праймериз «Единой России». Как сообщили «Известиям», явка на предварительном голосовании составила 11,14%.