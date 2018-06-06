Стерлигов задумал баллотироваться в мэры Москвы

Православный бизнесмен Герман Стерлигов решил баллотироваться в мэры Москвы в сентябре 2018 года. Предвыборную программу он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Основной тезис Стерлигова — расселение Москвы, которую он называет «затравленным электронным концлагерем». За четыре года он обязуется уместить всю столицу в пределах Садового кольца, то есть сократить ее население до 1 млн человек.

Бизнесмен предлагает выдать каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в близлежащих областях. За счет городского бюджета он собирается оплатить землю, стройматериалы, скотину, семена, транспорт и подъемные.

Далее Стерлигов ожидает, что миллионы гастарбайтеров поедут домой, поскольку работы для них в городе больше не будет.

«Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей», — пояснил Стерлигов, добавив, что готов действовать быстро и решительно.

В этом году выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября. В выборах намерен участвовать и нынешний градоначальник Сергей Собянин. Он объяснил такое решение беспокойством и ответственностью за начатые им проекты.