Собянин заявил о планах властей Москвы модернизировать все больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах властей столицы модернизировать все больницы мегаполиса.

Градоначальник напомнил, что в 2017 году первых пациентов приняла открытая после реконструкции и модернизации детская Морозовская больница.

«Такого в России еще не было, да и в мире таких клиник немного, она станет базовой клиникой для оказания самых сложных медицинских услуг. Я думаю, что постепенно все наши городские клиники должны перестраиваться, строиться новые современные корпуса», — отметил Собянин в эфире «Россия 1».

«Первый шаг мы сделали, теперь надо сделать новый шаг на новом уровне», — отметил мэр Москвы.

В январе этого года Собянин сообщил, что количество путевок на санаторно-курортное лечение, предоставляемых льготникам, будет увеличено в текущем году с 120 тыс. до 245 тыс.