Журналист Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы

Журналист, руководитель некоммерческой организации «СПИД. Центр» Антон Красовский объявил о намерении принять участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября.

«Я хочу выдвигаться как некая альтернатива вообще всему, что происходит в этой стране и в этом городе, в котором я живу всю свою жизнь», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник, 21 мая.

По словам Красовского, само выдвижение уже является победой вне зависимости от того, зарегистрируют его или нет.

«Так или иначе, я объявляю о том, что иду на эти выборы, и это будут выборы за ценности», — приводит его слова «Интерфакс».

О желании выдвинуть свою кандидатуру ранее заявил глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.