Прямые выборы мэра могут отменить в Нижнем Тагиле

На рассмотрение в законодательном собрании Свердловской области вынесен законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Он предлагает наделить правом выбора главы муниципалитета представительный орган. А кандидатов будет выдвигать конкурсная комиссия.

Как уточняет ТагилСити.Ру, поправки были рассмотрены комитетом по региональной политике. Он рекомендовал региональному парламенту принять его.

Отметим, что пока Нижний Тагил остается единственным городом Свердловской области, где сохранились прямые выборы главы администрации.

В апреле заксобрание одобрило законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Теперь там будет действовать система, при которой мэр избирается депутатами местной думы из числа кандидатов, которых выдвинет конкурсная комиссия.