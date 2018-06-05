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Иномарка провалилась под асфальт на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Легковой автомобиль провалился в яму в результате обвала грунта на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

ЧП произошло 5 июня в районе дома 39 по Нагорной улице. В результате происшествия образовалась яма площадью 5 кв. м и глубиной 1,5 м. В яму провалилась легковая машина, транспортное средство получило небольшие повреждения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, его оцепили из-за опасности дальнейшего обвала грунта под другими автомобилями, припаркованными рядом с жилым домом, пишет НСН.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», причиной проседания грунта стал размыв почвы после сильного дождя.

В апреле 2018 года на улице Новый Арбат в Москве образовалась пробка из-за провала грунта.

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