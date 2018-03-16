В районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы 16 марта.

По данным ведомства, коммунальные службы уже находятся на месте провала. Обследование территории проведено, начаты восстановительные работы, пишет «Интерфакс».

Пресс-служба также сообщает о временном ограничении движения транспорта по Краснохолмской и Шлюзовой набережным и просит водителей выбирать другие пути на время ремонта.