Заправщика будут судить за взрыв газа в жилом доме в Омске

Завершено расследование уголовного дела по факту хлопка газа с пожаром в омском доме, в результате которого серьезно пострадали двое взрослых и четверо детей. Обвинение предъявлено заправщику газового баллона.

По данным следствия, мужчина заправил баллон сжиженным газом, не соблюдая температурный режим. Кроме того, сотрудник автомобильной газовой заправочной станции не убедился, что баллон освидетельствован и не имеет повреждений. В пятилитровую емкость было помещено 3,5 л сжиженного газа.

Хлопок газовоздушной смеси произошел 12 января вскоре после того, как владелец занес баллон в квартиру. В результате взрыва и последовавшего пожара были разрушены стены в квартире. Пострадали 30-летний мужчина, 32-летняя женщина и их дети — восьмилетний сын и семилетние тройняшки, сообщает РИА «Омск-информ». Семья до сих пор проходит лечение.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Решается вопрос о передаче материалов в суд.