Лишний вес

Частные компании могут быть привлечены к внедрению на федеральных трассах системы автоматизированного весогабаритного контроля (АСВГК). Ее создают для того, чтобы штрафовать перегруженные фуры. О том, что дальнейшее внедрение системы весогабаритного контроля грузовиков на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) рассматривается, «Известиям» сообщили в Росавтодоре. Часть экспертов полагают, что коммерческие интересы не должны смешиваться с государственным контролем за соблюдением правил и наложением штрафов. Другие считают, неверно возлагать поддержание системы только на государство. Участие в этом бизнесе интересно компании, эксплуатирующей «Платон».

Проект по привлечению частных инвесторов в эту сферу «находится в стадии проработки, в том числе в рамках обсуждения с бизнес-сообществом», сообщили «Известиям» в Росавтодоре (в структуре Минтранса отвечает за ввод весогабаритного контроля на трассах). Там добавили, что конкретные механизмы возмещения затрат частных инвесторов пока не определены.

— В первую очередь механизмы ГЧП могут быть применены к проекту путем его реализации на основе концессионного соглашения, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Росавтодора. — Механизмы ГЧП позволяют обеспечить совмещение в одном соглашении всех стадий проекта, а также всех составляющих объекта соглашения. Частный партнер, исходя из практики, принимает на себя все допобязательств и риски, в первую очередь связанные с надлежащим обслуживанием объектов. Объекты АСВГК уже с момента их создания будут находиться в государственной собственности.

Точка весогабаритного контроля представляет себой небольшой участок (ответвляющаяся полоса для грузовиков) на федеральной трассе, с полотном, оборудованным тензометрическими датчиками. Последние и снимают весовые показатели с проезжающих на определенной скорости фур. Учитывается давление на асфальт каждой оси проезжающего транспорта. Если фиксируется превышение давления на ось, то комплекс фотовидеофиксации делает фотографию автомобиля и вместе с данными о нарушении фото пересылается в Ространснадзор для формирования штрафа.

Сейчас в России всего 25 пунктов АСВГК, но уже через три года их число должно вырасти до более чем 380. Привлечение частников в систему АСВГК поможет решить столь амбициозные задачи, полагает член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин.

— Возлагать столь дорогостоящий проект на государство — неправильно, государство должно дороги строить. Создание такой сложной технической системы, которую нужно постоянно поддерживать, лучше отдать частному сектору. Тем не менее оператор такой системы должен быть единственными, чтобы в любом регионе были четкие единообразные привила и все недоразумения можно было решить в одном окне, — рассказал Ионин. — Так как действуют большие штрафы, то неправильно, если доход оператора будет зависеть от их числа — у него появится заинтересованность. Целесообразно установить ежегодное вознаграждений оператора.

Свой интерес к внедрению системы весогабаритного контроля проявила компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор системы «Платон»).

— На данный момент мы только рассматриваем возможность подачи заявки на частную концессионную инициативу по созданию федеральной АСВГК. Она должна соответствовать приказу Минтранса России об АСВГК и паспорту проекта, который сейчас формируется на основании предложений самих грузоперевозчиков и отраслевых ассоциаций. В связи с этим на данный момент говорить о параметрах проекта преждевременно, — сообщил «Известиям» представитель «РТ-Инвест Транспортные Системы».

Практика внедрения государственно-частного партнерства в транспортной сфере в России развивается быстрее, чем в других отраслях. Помимо «Платона», собирающего плату с дальнобойщиков за проезд по федеральным трассам, с помощью этого института в стране строятся платные дороги, а также устанавливаются комплексы видеофиксации нарушения ПДД автомобилистами. Однако, по мнению автомобильного правозащитника Сергея Ифанова, привлечение частного бизнеса грозит обернуться коммерциализацией процесса наложения штрафов, когда целью становится не предотвращение нарушений, а взимание штрафных платежей.

— Классический пример неудачного привлечения частников — ОСАГО: сейчас страховщики на каждом шагу требуют повысить тарифы. А камеры ГИБДД? Регионы поняли, что штрафы — источник денег, и теперь камеры плодятся как грибы, причем не там, где они могут предотвратить ДТП, — отметил Сергей Ифанов. — В случае весогабаритного контроля история может повториться: бизнесмены заинтересованы увеличивать прибыль, в итоге всё это может обернуться увеличением штрафов для дальнобойщиков, притом что нынешняя система весогабаритного контроля с технической точки зрения далеко не совершенна.

В России за превышение допустимых значений на ось для водителей-дальнобойщиков и транспортных компаний предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 500 тыс. рублей.