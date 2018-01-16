Грузоперевозчикам перекроют «серые» схемы

Российские грузоперевозчики уже в 2018 году смогут оформлять накладные в электронной форме. Проект соответствующего постановления правительства подготовили в Минтрансе («Известия» ознакомились с содержанием документа). В ведомстве считают, что это позволит вывести рынок автомобильных перевозок из тени. По экспертным оценкам, большинство из них осуществляют индивидуальные предприниматели, причем с использованием «серых» схем.

Цифровизация дошла и до грузоперевозок. В этой сфере планируют ввести онлайн-оформление накладных. Документ, утверждающий такую схему, был подготовлен по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса. В Минтрансе рассчитывают, что постановление вступит в силу в IV квартале этого года.

— Применение электронной накладной даст возможность в автоматическом режиме через налоговые органы проверять соответствие заключенных договоров автоперевозок действующему законодательству и позволит исключить так называемые серые схемы. За счет этого государство сможет увеличить налоговые поступления, — сообщили в пресс-службе ведомства. Представители Минтранса и отрасли не смогли оценить потенциальный объем этих поступлений.

Вначале переход на электронный документооборот будет добровольным, а онлайн-накладную обещают принимать наравне с бумажной. По истечении переходного периода цифровой документ станет обязательным для перевозчиков. В Минтрансе не уточнили, сколько продлится переходный этап.

Это нужно, чтобы избежать нарушения правил транспортировки. К примеру, грузоотправители и посредники, у которых нет в собственности машин или права владения ими, зачастую неправомерно заключают договоры перевозки.

По словам представителей Минтранса, сейчас налоговые органы изучают декларации и отчеты компаний, занимающихся перевозкой грузов. Но камеральные проверки проводятся выборочно и очень редко. В министерстве не смогли оценить объем «серого» рынка грузовых перевозок.

Основные его участники — физлица, рассказали «Известиям» в Научно-исследовательском институте автомобильного транспорта (НИИАТ). По данным МВД, в России зарегистрировано около 6,4 млн единиц грузовой техники. Порядка 60% принадлежит индивидуальным предпринимателям (ИП). Многие покупают грузовой автомобиль «для себя», а затем осуществляют перевозки по заказам заинтересованных организаций. По экспертным оценкам, 70–80% всех доставок грузов проходит по «серым» схемам.

Сейчас грузоотправители пользуются услугами ИП или транспортно-экспедиционных компаний — посредников, которые не уплачивают НДС. В таком случае налог можно вычесть из счета за перевозку, рассказал «Известиям» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

— Появляются компании-однодневки, через которые всё проходит с НДС, а потом просто за наличные нанимается перевозчик, — пояснил эксперт.

Директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Александр Лашкевич считает, что введение онлайн-накладных — очень сложный инфраструктурный проект.

— Не должна возникнуть ситуация, при которой проект будет принят, а техническая реализация будет отложена на неопределенное время, — отметил Александр Лашкевич. — Появляется много вопросов: к примеру, каким образом частники смогут получить цифровую печать (подпись) и за чей счет это будет происходить.

В компании считают, что электронная накладная вынудит большую часть перевозчиков легализовать свой бизнес.

— Введение электронной накладной полностью не решит вопрос борьбы с «серыми» перевозчиками. Но это будет очередной шаг по уменьшению их количества, — пояснил Александр Лашкевич.

По данным исследовательской компании BusinesStat, за 2016 год выручка участников рынка автомобильных грузовых перевозок в России увеличилась на 7,9% и составила 853,7 млрд рублей. В 2017 году оборот прогнозируется на уровне 910,4 млрд рублей.

В других странах есть успешный опыт использования электронного документооборота в грузоперевозках. В начале прошлого года при поддержке Международного союза автотранспорта были выполнены первые поставки товаров с применением онлайн-накладной между Францией и Испанией.