Частью привалило

В четверг, 15 марта, в Якутске на взлетно-посадочную полосу рассыпалось почти 3,5 т драгметаллов. Позолоченные слитки выпали из самолета при взлете. Ан-12 авиакомпании «Нимбус» вез груз в Красноярск на аффинажный завод. Часть груза разметало по летному полю и окрестностям, из-за этого территорию оцепили силовики, пока проворные жители города не прибежали сметать упавшие с неба слитки. Портал iz.ru узнал подробности истории и вспомнил другие случаи, когда ценные грузы в буквальном смысле валялись на дороге.

С неба свалилось

gruz1 Слитки сплава Доре Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

В окрестностях якутского аэропорта, расположенного в поселке Маган, нашли 172 слитка. Изначально сообщалось, что из самолета выпали золотые слитки, однако позднее уточнили, что это сплав Доре, состоящий из золота и серебра. Вес каждого составляет 20 кг. Причины произошедшего уже установили: во время набора высоты произошло повреждение створки грузового люка. По предварительной версии, слитки были неправильно зафиксированы. Ценный груз принадлежал Чукотской горно-геологической компании.

Самолет к полету готовили техники, состоящие в экипаже воздушного судна. После проверки они заполнили карту-наряд, согласно которой лайнер был полностью исправен. По сообщению региональных СМИ, в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей. Примерная стоимость упавшего на дорогу драгметалла оценивается в 21 млрд 600 млн рублей. После инцидента экипаж решил вернуться в аэропорт.

Почти сразу же к месту падения самолета с «золотыми» слитками начали съезжаться проворные местные жители. Но ловить удачу было уже поздно, к этому моменту весь груз был уже собран.

Оказаться на дороге может не только ценный груз, но и крайне опасный. В начале марта в Иркутской области из грузовика, перевозившего взрывчатку, высыпалось 90 кг тротиловых шашек. Груз потеряли на автозимнике Усть-Кут — Ленск в районе Катанского пикета. Расстояние между населенными пунктами составляет около 800 км. Участок трассы, где произошло ЧП, тотчас оцепили.

Водитель фуры не заметил, как из кузова выпало сразу несколько ящиков со взрывчаткой, и продолжил движение. Когда пропажи все-таки хватились, водитель и сопровождающие отправились назад на поиски утраченного груза. Большую часть ящиков нашли на дороге, однако несколько из них пропали. На въезде в Усть-Кут проводился тотальный досмотр водителей, въезжающих со стороны трассы.

gruz2 Ящик с тротиловыми шашками Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Региональному изданию «УК24» удалось выяснить в управлении спецсвязи по Иркутской области, что перевозку вели нелегально. Фирма, которой поручили опасный груз, не имела ни лицензии, ни оборудования для осуществления перевозки.

Похожий случай произошел всё в том же Усть-Куте год назад. Тогда из грузовика выкрали ящик тротила, в то время как водитель и сопровождающие лица обедали в придорожной закусочной. За минувший год пропажу так и не нашли.

Праздник нашей улицы

Оперативнее всего жители прилегающих населенных пунктов реагируют на сообщения о перевернувшейся фуре с алкоголем. В начале марта на Горьковском шоссе в Подмосковье в результате аварии перевернулся грузовик, перевозивший пиво. Трассу завалило бутылками со спиртным, содержимое частично разлилось по проезжей части. Сотрудники ДПС приехали достаточно быстро, поэтому растащить оставшиеся коробки не успели.

Прошлым летом пугающий по уровню цинизма случай произошел в Саратовской области. Жители близлежащего поселка мгновенно оказались возле места ДТП, узнав о лежащих на дороге ящиках с пивом. Информацию распространили через соцсети. Там же удачливые саратовцы хвастались добычей. Вместо того чтобы помочь водителю, получившему серьезную травму, выбраться из искореженного кузова, предприимчивые селяне начали разворовывать содержимое. В итоге «скорую» вызвал помощник дальнобойщика. Но медики приехали слишком поздно: мужчина скончался от полученных травм по прибытии в больницу.

За два года до этого инцидента там же, в Саратовской области, жители села Малое Перекопное неделю праздновали падение фуры с водкой возле дороги. Грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. На обочину выпало почти 20 тыс. бутылок со спиртным.

gruz3 Жители села Малое Перекопное неделю отмечали аварию фуры с водкой Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Собирать оставшиеся целыми бутылки прибежали всем селом. Водитель скрутил номера и скрылся с места ДТП. Но мародеров села это ничуть не смутило. Напротив, некоторые из селян устроили застолье прямо на пепелище, а иные и вовсе заночевали на месте аварии.

Впрочем, сотрудники правоохранительных органов не оценили веселья. Уцелевшие после набега бутылки направили на экспертизу, которая установила, что водка была контрафактной.

Миллионы под воду

Но бывает и так, что подобрать потерянный груз попросту некому, как это случилось с судном «Мурманчанин Васильев». Моряки потеряли груз во время плавания. Плохо прикрепленные трубы рухнули с палубы в арктические воды. Корабль совершал рейс из Архангельска в порт Сабетта, расположенный на западном берегу Обской губы Карского моря. Во время сильной качки ремни, державшие груз, не выдержали, из-за чего трубы скатились в море.

gruz4 «Мурманчанин Васильев» потерял груз по пути в Сабетту Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Происходящее снял на видео один из членов экипажа. Ролик появился в Сети летом 2016 года, но снят был по меньшей мере за полгода до этого. На кадрах видно, что инцидент произошел в зимнее время: трубы покрыты слоем снега. Сами моряки утверждали, что сумма ущерба превышает 100 млн рублей.

«Судно «Мурманчанин Васильев» шло в Сабетту с трубами, которые погрузили в Архангельске в МРТС. В Сабетту пришло с чистой палубой. Трубы — какой-то немецкий заказ», — рассказывает автор видео.

Как правило, ценные и крупногабаритные грузы страхуют во время перевозок. Впрочем, решение о заключении договора страхования груза остается на усмотрение владельца. Автомобильные перевозки накладывают ответственность за порчу груза на водителя или экспедитора, если имущество не было застраховано. Согласно ст. 796 Гражданского кодекса РФ, именно перевозчик несет полную ответственность за сохранность груза до момента доставки. Поэтому в случае аварии платить за мародеров, устраивающих себе праздник на чужой беде, будет водитель.