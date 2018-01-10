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Мужчина протаранил магазин на угнанном БТР и украл вино под Мурманском

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Житель Мурманской области угнал бронетранспортер и протаранил стеклянную витрину магазина, повредив припаркованную рядом иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Инцидент произошел утром, 10 января в городе Апатиты на улице Северная, сообщает ИА «Би-порт». Мужчина 1988 года рождения угнал БТП со стоянки автошколы и проехал в город через лестной массив. Он протаранил иномарку и въехал в витрину, после чего вылез из люка и направился к торговым рядам, где украл бутылку вина, сообщает «Дни.ру». Там его и задержали. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но сопротивления при задержании не оказал.

В пресс-службе регионального ГИБДД добавили, что 4 января мужчину уже задерживали за угон «КамАЗа» с автобазы Кольского научного центра РАН. По этому случаю возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Дании украли самую дорогую бутылку водки. Стоимость похищенной бутылки Russo-Baltique составляет $1,3 млн.

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