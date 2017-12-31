Lexus стоимостью 5,7 млн рублей угнали на северо-западе Москвы
Автомобиль Lexus стоимостью 5,7 млн рублей угнали в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По словам собеседника агентства, сообщение о краже машины поступило на службу «02» от 30-летнего москвича.
Автомобиль был угнан вечером 29 декабря около дома 9 на Лодочной улице.
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по по статье «Кража».
На прошлой неделе сообщалось, что неизвестный украл автомобиль Toyota стоимостью более 3 млн рублей с парковки в центре Москвы.