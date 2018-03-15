Из самолета в Якутии на взлетно-посадочной полосе высыпалось золото

Из самолета в Якутске, у которого на взлетно-посадочной полосе отвалилась створка, высыпались предположительно слитки золота.

Инцидент произошел в аэропорту города. У грузового Ан-12 при взлете воздушным потоком сорвало створку люка.

По данным аэропорта, самолет к полету готовили техники, состоящие в экипаже воздушного судна. После того, как самолет перед вылетом был проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание самолета. Согласно ей самолет был полностью исправен, отмечает «РИА Новости».

Между тем, как сообщают местные СМИ в настоящее время в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. В данный момент проводится проверка причин инцидента.