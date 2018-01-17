Укравший самую дорогую бутылку водки в мире вор не стал ее пить

Укравший в Дании одну из самых дорогих бутылок водки в мире вор не стал ее пить.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на владельца коллекции Бриана Ингберга, бутылка всё еще была наполнена водкой, когда ее нашли.

«Из-за масштабного освещения этой истории в прессе по всему миру вор испугался и через несколько дней оставил бутылку на стройплощадке в 20 км от Копенгагена», — отметил коллекционер Ингберг.

Как сообщал портал iz.ru, самая дорогая в мире бутылка водки была украдена из бара Cafe 33, где хранится коллекция Энгберга, 4 января. Коллекционер написал о случившемся на своей странице в Facebook, выложив фотографию похитителя и пообещав вознаграждение за содействие в его поимке.