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Рассыпавшееся из самолета в Якутии золото собрали до последнего слитка

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Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра) полностью собраны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу московского представительства Kinross Gold Станислава Бородюка.

«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — сказал Бородюк. 

Сейчас проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с самолетом Ан-12 в аэропорту Якутска. Как стало известно ранее, в момент взлета у Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту Якутск – Красноярск – рудник «Купол», открылась створка грузового люка. Это произошло из-за смещения груза — слитков концентрата с драгоценными металлами. Часть груза, принадлежащего  Чукотской горно-геологической компании, высыпалась на взлетно-посадочную полосу. Самолет благополучно приземлился в аэропорту поселка Маган в 12 км от Якутска. Экипаж не пострадал.

«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено», — сообщил порталу iz.ru представитель следственного управления на транспорте.

Как уточнили в линейном управлении МВД, по предварительной информации, найдены 172 слитка общим весом около 3,4 т.

В авиакомпании «Нимбус» происшествие комментировать отказались. К месту ЧП выехал якутский транспортный прокурор. По предварительным данным, причиной ЧП стала неправильная фиксация груза. В пресс-службе аэропорта Якутска заявили, что самолет к полету готовили техники из экипажа.

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