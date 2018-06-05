Клинтон рассказал о злости на Россию

Экс-президент США Билл Клинтон признался, что российское «вмешательство» в президентские выборы 2016 привели его в ярость.

«На самом деле, я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился», — рассказал Клинтон в интервью французскому изданию Le Parisien.

По мнению бывшего американского президента, Россия вмешивалась в предвыборные процессы не только в США, а также повлияла на выборы во Франции, Германии и Нидерландах.

Расследование мнимого вмешательства России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

По словам президента России Владимира Путина, обвинения в адрес российских граждан показывают «насколько низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере» Запада.