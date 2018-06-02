Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела
Власти Китая обвинили США во вмешательстве во внутренние дела государства. Таковым власти КНР посчитали заявления Пентагона по поводу переброски Пекином вооружений на территории в Южно-Китайском море.
«Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством», — приводит слова вице-президента Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэя «Газета.ру».
Таким образом, он прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который обвинил КНР в нарушении международных норм в связи с размещением оружия на спорных территориях. Он предупредил Пекин о возможных последствиях, так как, по его мнению, действия Китая напрямую связаны с военными целями.
Ранее сообщалось, что Пекин разместил зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты на трех островах архипелага Спратли (кит. Наньша) в Южно-Китайском море. Месяцем ранее там же было установлено оборудование для глушения вражеских радаров и систем связи.
Китай, Япония, Вьетнам и Филиппины уже несколько десятилетий не могут договориться по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Так, два года назад суд ООН постановил, что КНР не имеет оснований для притязаний на спорные территории архипелага Спратли, но Пекин не признал решение инстанции.