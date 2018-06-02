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Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

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Фото: U.S. Air Force/Ken Hammond
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Власти Китая обвинили США во вмешательстве во внутренние дела государства. Таковым власти КНР посчитали заявления Пентагона по поводу переброски Пекином вооружений на территории в Южно-Китайском море.

«Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством», — приводит слова вице-президента Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэя «Газета.ру».

Таким образом, он прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который обвинил КНР в нарушении международных норм в связи с размещением оружия на спорных территориях. Он предупредил Пекин о возможных последствиях, так как, по его мнению, действия Китая напрямую связаны с военными целями.

Ранее сообщалось, что Пекин разместил зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты на трех островах архипелага Спратли (кит. Наньша) в Южно-Китайском море. Месяцем ранее там же было установлено оборудование для глушения вражеских радаров и систем связи.

Китай, Япония, Вьетнам и Филиппины уже несколько десятилетий не могут договориться по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Так, два года назад суд ООН постановил, что КНР не имеет оснований для притязаний на спорные территории архипелага Спратли, но Пекин не признал решение инстанции.

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