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Китай задействует научный прогресс для превращения армии в передовые ВС

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Фото: Global Look Press/Zha Chunming/Xinhua
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Власти КНР будут задействовать достижения современной науки и техники для превращения Народно-освободительной армии (НОАК) Китая в одни из передовых вооруженных сил мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 20 марта.

«Мы продолжим укреплять их мощь при помощи реформ, достижений науки и техники», – цитирует ТАСС его выступление на церемонии закрытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

На сегодняшний день НОАК продолжает оставаться самой крупной по численности в мире. В ее рядах состоят около 2,3 млн военнослужащих, или 0,18% населения КНР,

27 января стало известно, что НОАК отобрала 120 специалистов для работы в Китайской академии военных наук. Более 95% исследователей имеют ученые степени и специализируются на квантовых технологиях и искусственном интеллекте. НОАК намерена использовать их знания для применения в военной сфере.

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