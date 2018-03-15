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США заблокировали проект СБ ООН от КНР и России по ситуации в КНДР

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Фото: TASS/Zuma/Ryu Seung-Il
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США заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, предложенные Китаем и Россией. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при Всемирной организации.

«Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря постпредства РФ Федора Стржижовского.

Он подчеркнул, что инициатива России и Китая была направлена на поддержку прогресса в урегулировании ситуации в КНДР, «вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и РК на высшем уровне».

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