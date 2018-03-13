Прямой эфир

Постпред США при ООН рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Ким Чен Ына

0
Фото: REUTERS/Jorge Cabrera
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына станет историческим событием, которое будет иметь огромный потенциал для мира. С таким заявлением выступила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

«Объявление о встрече между президентом Трампом и северокорейским лидером Кимом — это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для мира», — говорится в заявлении Хейли.

При этом она отметила, что Вашингтон не может с уверенностью сказать, что предложение лидера КНДР о встрече было искренним. Вместе с тем, добавила Хейли, это стало возможно лишь благодаря кампании по давлению на КНДР, которую начала администрация Дональда Трампа, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, Пхеньян выступил с предложением провести встречу между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Позднее начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что американский лидер дал согласие на переговоры с северокорейским коллегой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о «сильном желании» Ким Чен Ына помириться с США
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном предположительно пройдет в Пхеньяне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017