Постпред США при ООН рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына станет историческим событием, которое будет иметь огромный потенциал для мира. С таким заявлением выступила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

«Объявление о встрече между президентом Трампом и северокорейским лидером Кимом — это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для мира», — говорится в заявлении Хейли.

При этом она отметила, что Вашингтон не может с уверенностью сказать, что предложение лидера КНДР о встрече было искренним. Вместе с тем, добавила Хейли, это стало возможно лишь благодаря кампании по давлению на КНДР, которую начала администрация Дональда Трампа, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, Пхеньян выступил с предложением провести встречу между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Позднее начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что американский лидер дал согласие на переговоры с северокорейским коллегой.