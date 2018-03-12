Белый дом рассчитывает на встречу Трампа и Ким Чен Ына

США рассчитывают на то, что встреча между главой государства Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится, а также что Пхеньян выполнит свои обещания. Об этом во время регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, предложение Пхеньяном было сделано, и США его приняли. Теперь Белый дом рассчитывает, что встреча состоится, а также что Северная Корея сдержит некоторые обещания, данные ранее.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён во время выступления перед журналистами у Белого дома 8 марта сообщил, что Дональд Трамп согласен на встречу с северокорейским лидером, однако место и дата будут определены позднее.