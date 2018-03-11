Прямой эфир

Депутаты в Китае разрешили председателю КНР править пожизненно

0
Фото: Global Look Press/Artur Widak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку к Конституции, которая отменяет ограничение срока полномочий председателя КНР, передает «РИА Новости».

Китайская головоломка
Трамп много угрожал Китаю, но за год президентства не смог переиграть Пекин ни на одном из направлений

На момент голосования срок пребывания председателя и вице-председателя КНР на посту составлял пять лет. Пребывание на этой должности ограничивалось двумя сроками. 

Кроме того, на собрании ВСНП приняли поправку о внесении в текст Конституции имени и идеи Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру». В китайскую Конституцию уже внесены имена Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. 

С предложением убрать ограничения в два срока для лидера страны выступил ЦК компартии Китая. 

Ранее тибетцы-буддисты из китайской северо-западной провинции Цинхай заявили, что считают и Цзиньпина Бодхисаттхвой — живым божеством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай подкрепит связи с США кадровыми назначениями
Парламент КНР готовится утвердить на высшие посты во внешней политике знатоков Америки
Китай выступил против торговой войны с США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017