Депутаты в Китае разрешили председателю КНР править пожизненно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку к Конституции, которая отменяет ограничение срока полномочий председателя КНР, передает «РИА Новости».

На момент голосования срок пребывания председателя и вице-председателя КНР на посту составлял пять лет. Пребывание на этой должности ограничивалось двумя сроками.

Кроме того, на собрании ВСНП приняли поправку о внесении в текст Конституции имени и идеи Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру». В китайскую Конституцию уже внесены имена Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

С предложением убрать ограничения в два срока для лидера страны выступил ЦК компартии Китая.

Ранее тибетцы-буддисты из китайской северо-западной провинции Цинхай заявили, что считают и Цзиньпина Бодхисаттхвой — живым божеством.