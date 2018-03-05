Китай подкрепит связи с США кадровыми назначениями

В Пекине 5 марта открывается ежегодная сессия парламента, по итогам которой в конституцию КНР внесут важные поправки, обещающие оказать влияние на жизнь страны на долгие годы вперед. Помимо уже известного пункта, дающего главе государства «зеленый свет» на третий председательский срок, и создания единого антикоррупционного ведомства 3 тыс. депутатов должны утвердить новый состав правительства. Судя по всему, ключевые во внешней политике посты займут люди, имеющие опыт работы на американском направлении. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это свидетельствует о настрое Пекина плотнее заняться урегулированием разного рода противоречий с США и как минимум избежать обострения торговой войны двух крупнейших экономик мира.

Сессии Всекитайского совета народных представителей (ВСНП) проходят в Китае ежегодно. Но в отличие от прошлых лет, когда главное внимание мира было приковано к экономическим показателям, нынешний съезд интересен скорее политическими нюансами.

Во-первых, речь идет о внесении поправок в конституцию, отменяющих существующее с 1982 года ограничение пребывания на посту председателя КНР двумя сроками. А значит, занявший кресло председателя КНР в 2013 году Си Цзиньпин, вероятнее всего, сохранит этот пост и после 2023 года.

Внесения поправок требует и инициатива о создании в Китае государственной надзорной комиссии. Это суперведомство объединит под своим началом несколько десятков организаций партийно-государственного уровня, занятых расследованием случаев коррупции, включая центральную комиссию Компартии по проверке дисциплины, которая до сих пор была главным инструментом антикоррупционной кампании в стране.

Наконец, на сессии будет утвержден новый состав правительства. И если с председателем КНР и премьером Госсовета всё ясно — Си Цзиньпин и Ли Кэцян будут, соответственно, переизбраны на очередные пятилетние сроки, то вот насчет остальных постов интрига пока не раскрыта.

Как уверенно утверждают многие СМИ, Ван Цишань, до недавнего времени возглавлявший центральную комиссию Компартии по проверке дисциплины и снискавший славу «антикоррупционного царя», должен быть назначен на пост вице-председателя, курирующего отношения с США. В китайской иерархии этот пост неофициально считается самым главным в сфере внешней политики.

— Китайско-американские отношения самые важные и наиболее проблемные, поэтому здесь нужен не свадебный генерал, а тот, кто в них разбирается. Логично на такие должности назначать человека, связанного с США, — пояснил «Известиям» глава центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока Андрей Виноградов.

В прошлом Ван Цишань курировал внешнеэкономические связи и внешнюю торговлю, а также возглавлял китайскую делегацию на некогда ежегодном Стратегическом и экономическом диалоге с США. Единственная загвоздка — в возрасте товарища Вана. Ему 69 лет, тогда как максимальная планка для выхода высших чиновников на пенсию в Китае — 68 лет. Именно поэтому на октябрьском XIX съезде Компартии Вана не включили в обновленный состав влиятельного постоянного комитета Политбюро (это своеобразный орган коллективного руководства в Китае).

С другой стороны, по мнению Андрея Виноградова, назначение такого возрастного человека на пост вице-председателя КНР на ближайшие пять лет создаст прецедент, выгодный и самому председателю Си. В 2023 году, к началу его предполагаемого третьего срока, товарищу Си будет 69 лет.

Еще одним кадровым изменением, как ожидается, может быть назначение вице-премьером, ответственным за внешнюю политику, Яна Цзечи, недавно вошедшего в состав Политбюро. Как и Ван, Ян успел наладить тесные связи с политиками из США — будучи сначала послом Китая в США, а затем главой МИДа.

— Назначение Яна Цзечи на новый пост подтвердит растущее значение внешней политики, поскольку теперь эта сфера, где Китай действует всё более напористо, получит куратора на уровне вице-премьера. Скорее всего, он сосредоточится на всем комплексе вопросов отношений Китая с зарубежными странами, но его опыт пригодится в первую очередь на американском направлении. Считается, что Ян, в свое время бывший послом КНР в США, сыграл ключевую роль в выстраивании отношений с «непредсказуемым Трампом», — рассказал «Известиям» эксперт Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов.

По прогнозам эксперта, на предстоящем съезде вице-премьером может быть назначен и Лю Хэ. Опытный экономист и обладатель степени магистра Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, представлявший Китай на недавнем форуме в Давосе, на новом месте займется в числе прочего урегулированием торговых споров с США.

— Одна из его главных задач будет состоять в предотвращении опасного крена в двусторонних отношениях, который может возникнуть, если между двумя партнерами разгорится торговая война, — пояснил Игорь Денисов.

Подобный набор кадровых назначений в Китае свидетельствует о настрое Пекина на управление противоречиями, существующими в китайско-американских отношениях, уверен глава программы «Россия в АТР» московского центра Карнеги Александр Габуев. А противоречий у Пекина и Вашингтона действительно накопилось немало — от геополитического противостояния в обширном регионе Азии до традиционных торговых войн. Недавнее приглашение в США Яна Цзечи и Лю Хэ свидетельствует о том, что и американская сторона настроена как минимум на обсуждение, а не уход от проблем.