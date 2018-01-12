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Нота Си

В КНР создадут единое антикоррупционное ведомство
Фото: REUTERS/Thomas White
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Нота Си
2018-01-10 12:00:03">
2018-01-10 12:00:03
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В ближайшее время в Китае появится единое антикоррупционное ведомство. В марте его создание должно быть одобрено на ежегодной сессии парламента, однако окончательные контуры и полномочия нового органа определят уже на этой неделе — 11–13 января на сессии Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины (ЦКПД), которая пока служит главным инструментом антикоррупционной кампании в стране.

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Эксперты в целом отмечают успешность многолетней работы по искоренению мздоимства, которую рядовые китайцы несколько лет подряд включают в число главных проблем страны наряду с плохой экологией, хотя признают, что порой эта борьба носила избирательный характер.

Сейчас в Китае действует 47 организаций по проверке партийно-государственного уровня, официально именуемых органами по «проверке партийной дисциплины». Но на деле речь идет именно о структурах, занятых расследованием случаев коррупции.

В ближайшее время на смену этому множеству структур должно прийти единое суперведомство — Центральная надзорная комиссия, которая объединит под своей вывеской и ЦКПД вместе с ее отделениями партийного надзора, и антикоррупционные подразделения прокуратуры, занимающиеся такого рода делами по государственной линии.

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Главным инструментом антикоррупционной кампании в стране является Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины (ЦКПД)

Фото: Global Look Press/Yao Dawei/Xinhua
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— Предстоящая реформа системы надзора ставит своей целью усилить лидерство партии в борьбе с коррупцией, создать единую систему борьбы со взяточничеством и обеспечить более полный охват контроля за действиями чиновников, — сказал «Известиям» эксперт Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

Учитывая, что создаваемая комиссия имеет максимально высокий административный уровень — «государственный уровень», ее руководителем с большой долей вероятности станет член постоянного комитета политбюро. Скорее всего, это будет нынешний глава ЦКПД Чжао Лэцзи, занявший этот пост минувшей осенью, предполагает эксперт. 

В определенной степени создание единого антикоррупционного органа было обкатано пилотными проектами в Пекине и провинциях Шаньси и Чжэцзян. Суть эксперимента состояла в том, чтобы сделать всю систему более независимой, отойдя от принятой сейчас в КНР схемы, при которой антикоррупционные комитеты являются подразделениями государственных ведомств, а их начальники по совместительству занимают другие посты в этих структурах.

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Полномасштабная борьба с коррупцией стала своего рода визитной карточкой правления Си Цзиньпина, стоящего у руля Китая с 2012 года. Началось всё с противодействия привычным для китайских партийных бонз роскошествам. Под эгидой отказа «от торжественности и формализма» чиновникам выставили обязательный к исполнению список из восьми пунктов: в частности, им было велено свести к минимуму поездки за границу, сократить зачастую раздутый штат помощников и отказаться от практики перекрытия автотрасс для проезда кортежей.  

Строгой регламентации подверглись даже правила проведения традиционно пышных и крайне дорогостоящих официальных банкетов. С 2013 года фраза «четыре блюда и один суп» (максимум, разрешенный на корпоративах чиновникам и партийцам, вдобавок к полному запрету алкоголя за госсчет) стала в Китае крылатой.

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Скорее всего, пост главы создаваемой Центральной надзорной комиссии займет нынешний глава ЦКПД Чжао Лэцзи

Фото: Global Look Press/Liu Weibing/Xinhua
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С начала мощной и набирающей обороты кампании борьбы со мздоимством свыше миллиона чиновников были отстранены от должностей, наказаны или получили тюремные сроки за мздоимство. Только за 2017 год наказание за нарушение партийной дисциплины и причастность к коррупции понесли более 159 тыс. человек, отрапортовало на днях агентство «Синьхуа».

При этом жертвами антикоррупционной борьбы успели стать не только «мухи», как в Китае называют чиновников низкого уровня, но и «тигры», или высокопоставленные партийные функционеры. Более того, чистки затронули и армейские ряды: за прошедшие пять лет на чистую воду удалось вывести около сотни генералов Народно-освободительной армии Китая. Как утверждает китайская пресса, число наказанных генералов-коррупционеров превысило количество генералов, сложивших головы во времена вооруженной борьбы перед образованием КНР в 1949 году.

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Главный символ кампании против коррумпированных чиновников — дело бывшего мэра города Чунцина Бо Силая. Он получил пожизненный срок за злоупотребление служебным положением

Фото: TASS/ZUMA/Xie Huanchi
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Согласно данным многочисленных опросов — как китайских, так и проводимых западными исследовательскими центрами, — последние несколько лет коррупция является главным предметом озабоченности (наряду с плохой экологией и растущим социальным неравенством) для граждан КНР. И решительность, с которой Си Цзиньпин взялся за искоренение этой проблемы, многим импонирует: более 93% китайцев удовлетворены антикоррупционной работой партии в 2017 году, сообщило агентство «Синьхуа» в начале января.

— Антикоррупционная кампания Си выглядит очень успешной. Многие коррумпированные чиновники, включая ряд высокопоставленных, были привлечены к уголовной ответственности. Си более-менее сдерживает должностных лиц, делая общественность счастливой и одновременно выстраивая на этом свою власть, хотя его кампания иногда избирательна, — заметил «Известиям» независимый китайский политолог Цяо Му.

Некоторые, хоть и немногие китайские СМИ также признают, что порой кампания против коррумпированных чиновников выглядит политически мотивированной. Главным символом этого по-прежнему служит случай Бо Силая, в недавнем прошлом влиятельнейшего члена ЦК политбюро и мэра города центрального подчинения Чунцина, отбывающего пожизненное тюремное заключение за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

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