Прямой эфир

Китай выступил против торговой войны с США

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай не желает начинать торговую войну с США, но в случае ее возникновения Пекин в состоянии защитить свои интересы. Об этом в воскресенье, 11 марта, заявил глава министерства коммерции КНР Чжун Шань.

Китайская головоломка
Трамп много угрожал Китаю, но за год президентства не смог переиграть Пекин ни на одном из направлений

«Я бы хотел отметить, что победителей в торговых войнах нет, а если она возникнет, то это будет настоящей катастрофой не только для двух стран, но и для всей мировой экономики», — сказал министр.

Он добавил, что Китай и США активно начали развивать свои торгово-экономические отношения 40 лет назад. По словам министра, за это время масштабы взаимной торговли выросли в 232 раза, взаимные инвестиции уже превысили $230 млрд, передает «РИА Новости».

Разговоры о возможных торговых войнах начались после введения в США таможенных пошлин на сталь и алюминий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон предупредил Трампа об угрозе торговой войны из-за пошлин на металлы
Трамп рассказал об условиях отмены пошлин на металлы для ЕС
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017