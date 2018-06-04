Правительство Москвы рассказало о неправильных парковках водителей

Список мест, где столичные водители чаще всего нарушают правила парковки, составил столичный Департамент транспорта, сообщает «РИА Новости».

Данные анализа, проведенного с марта по май 2018 года, показали, что автомобилисты неправильно паркуются у торговых центров и ресторанов.

В список мест также попали аэропорт Внуково и станции метро Беляево и Черкизовская.

16 мая стало известно, что автомобилям каршеринга и мотоциклам не разрешат ездить по выделенным полосам на столичных дорогах.

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов отметил, что по выделенным полосам должны двигаться только профессиональные водители. По его словам, точку в данном вопросе поставит федеральное законодательство.