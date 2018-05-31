Камчатский депутат потребовал парковку для своего коня

Депутат камчатского заксобрания от партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский потребовал организовать место для привязи своего коня у здания краевого правительства. Об этом сообщает местное издание «Кам 24».

Народный избранник уже подготовил официальное заявление к главе края, председателю заксобрания и начальнику ГИБДД. Завтра или 4 июня Пучковский намерен отправить его по указанным адресам.

«Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», — написал в заявлении депутат.

Далее он просит определить место парковки и обеспечить коновязь у здания правительства на период ближайшей сессии, которая должна состояться в третьей декаде июня.

Сам Пучковский утверждает, что живет исключительно на пенсию, а зарплату за свое депутатство он не получает. Судя по декларации, которую чиновник обнародовал как представитель заксобрания, его доход в 2017 году составил 276 тыс. рублей.

Народный избранник живет в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.

Ранее в мае депутат Залучского сельского поселения Новгородской области лишился мандата из-за частичного сокрытия информации о доходах. Он не указал информацию о том, что владеет двумя тракторами.