Лошадь едва не искалечила школьницу на ипподроме в Саратове

На ипподроме в Саратове школьница получила серьезную травму ноги. Инцидент произошел 26 мая.

Как сообщает РЕН ТВ, 17-летняя девушка, пытаясь поймать сбежавшую из загона лошадь, накинула на нее веревку. Однако животное испугалось и побежало вперед, а нога подростка оказалась в петле поводка.

Отмечается, что в результате ЧП девушка серьезно повредила стопу. Школьницу уже прооперировали, ее состояние оценивается как стабильное. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что британская журналистка остановила несущегося на нее коня во время прямого репортажа со скачек в Чепстоу. На кадрах видно, как одна из лошадей, сбросив наездника, несется прямо на женщину. Женщина не растерялась, схватила животное за поводья, после чего упала прямо под копыта и получила удар в лицо. При этом она не отпустила поводья, и лошадь остановилась.