Телеканал HBO ответил переживающим за слонов зоозащитникам

Представители американского телеканала HBO ответили на открытое письмо организации по защите прав животных PETA, ранее обвинившей создателей научно-фантастического вестерна «Мир Дикого Запада» в жестоком обращении со слонами.

В одной из последних серий защитники животных увидели слонов из питомника Have Trunk Will Travel, предоставляющего этих животных для съемок. В итоге менеджер по кино и телевидению PETA Лорен Томассон опубликовала открытое письмо на имя Кейси Блойса, программного директора HBO, пишет Deadline.

Зоозащитница отметила, что в настоящее время существуют цифровые технологии, позволяющие нарисовать диких животных. «Учитывая богатство реалистичных и безобидных цифровых технологий, все дикие животные в сериалах HBO должны быть нарисованными», — приводит ее слова «Газета.ру». К письму она приложила ролик, в котором было показано жестокое обращение с одним из слонов, снявшихся в «Мире Дикого Запада».

Телеканал ответил, что в проектах компании все животные обеспечены максимальным уровнем защиты, безопасности и заботы, в ходе съемок за соблюдением прав животных следит сертифицированный представитель гуманитарной организации AHA.

«В AHA подтвердили, что со слонами обращались хорошо, сериал получил знак «Ни одно животное не пострадало», — пояснил американский телеканал.

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