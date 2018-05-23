Журналистка из Британии остановила коня на скаку в прямом эфире

Общение с лошадьми с детства помогло корреспонденту британского телеканала Sky Sports Хейли Мур остановить коня на скаку во время прямого репортажа. Видео с инцидентом было размещено на youtube-канале.

Согласно опубликованной информации, происшествие случилось во время скачек в Чепстоу. На кадрах видно, как одна из лошадей, сбросив наездника, несется прямо на женщину. Хейли Мур не растерялась, схватила животное за поводья, после чего упала прямо под копыта несущегося коня и получила удар в лицо. При этом журналистка не отпустила поводья и лошадь остановилась.

После происшествия, как пишет «РИА Новости», женщина отправилась записывать интервью с победителем заезда.

Хейли Мур с детства работает с лошадьми. Ее отец является заслуженным тренером по конному спорту, а братья — известными жокеями.

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