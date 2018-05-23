Схватка орлана и лисы за добычу попала на видео

Схватку белоголового орлана и молодой лисы, у которой он пытался отнять кролика, удалось запечатлеть американскому фотографу-натуралисту Кевину Эби.

На видеозаписи хищная птица нападает на лису и хватает добычу, которая та несла в зубах. Вместе они поднимаются на высоту около 6 м, но после непродолжительной схватки, лиса падает на землю, а птица улетает с добычей, пишет «РИА Новости».

По словам автора видео, вся сцена на записи оказалась более эффектной, чем он ожидал, а также назвал борьбу за кролика драматическим сражением. Эби также отметил, что сделал несколько снимков после падения лисы и не нашел каких-либо повреждений, она осталась невредимой.