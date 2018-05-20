Прямой эфир

Очевидцы сняли на видео горбатого кита в Выборгском заливе

0
Фото: Global Look Press/Alexandr Liskin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Местные жители заметили горбатого кита в Выборгском заливе в районе города Высоцка в Ленобласти. Об этом сообщил телеканал «78».

Очевидцам удалось снять морское животное на видео. «Вот такое чудо сегодня видели возле Высоцка, самый настоящий горбатый кит, как и почему он сюда попал — вопрос сложный», — поделился впечатлениями автор ролика.

Горбатый кит — это крупное морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов. Средняя длина взрослой особи составляет около 14 м. В России его можно встретить в Баренцевом, Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях, иногда животное заплывает в Балтийское море. В холодное время года киты покидают северные акватории и отправляются в тропики и субтропики.

12 мая службы береговой охраны Финляндии спасли горбатого кита, застрявшего в рыболовецких сетях у побережья города Вааса в Ботническом заливе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили способность усатых китов исполнять мелодичные «песни»
Серые киты на Сахалине могут потерять свой «краснокнижный» статус

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017