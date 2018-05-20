Очевидцы сняли на видео горбатого кита в Выборгском заливе

Местные жители заметили горбатого кита в Выборгском заливе в районе города Высоцка в Ленобласти. Об этом сообщил телеканал «78».

Очевидцам удалось снять морское животное на видео. «Вот такое чудо сегодня видели возле Высоцка, самый настоящий горбатый кит, как и почему он сюда попал — вопрос сложный», — поделился впечатлениями автор ролика.

Горбатый кит — это крупное морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов. Средняя длина взрослой особи составляет около 14 м. В России его можно встретить в Баренцевом, Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях, иногда животное заплывает в Балтийское море. В холодное время года киты покидают северные акватории и отправляются в тропики и субтропики.

12 мая службы береговой охраны Финляндии спасли горбатого кита, застрявшего в рыболовецких сетях у побережья города Вааса в Ботническом заливе.