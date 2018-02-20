Серые киты на Сахалине могут потерять свой «краснокнижный» статус

Серые киты, которые обитают у берегов Сахалина, могут потерять свой «краснокнижный» статус. Ученые провели генетические исследования и пришли к выводу, что эти морские млекопитающие не являются отдельной самостоятельной популяцией. Таким образом, их могут исключить из разряда исчезающих видов.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, ранее ученые считали, что в мире существуют две не связанные между собой популяции серых китов: чукотско-калифорнийская и охотско-корейская. Последняя называлась самой маленькой популяцией серого кита на планете. Однако по результатам исследований выяснилось, что она не является отдельной в генетическом отношении.

В 2010–2011 годах проводилось спутниковое мечение животных, которое показало, что три кита с Сахалина пошли на зимовку на восток. После этого ученые начали сравнивать особей, обитающих у Сахалина, с теми, кто замечен у Северной Америки. Выяснилось, что около 30 млекопитающих полностью совпадают. После этого ученые предположили, что киты, живущие у берегов Сахалина, не являются самостоятельной популяцией.

Портал iz.ru накануне сообщал, что карельские охотники предлагают исключить из Красной книги росомаху — численность этого животного в последние годы сильно увеличилась.