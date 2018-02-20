Прямой эфир

Серые киты на Сахалине могут потерять свой «краснокнижный» статус

0
Фото: РИА Новости/Вера Костамо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серые киты, которые обитают у берегов Сахалина, могут потерять свой «краснокнижный» статус. Ученые провели генетические исследования и пришли к выводу, что эти морские млекопитающие не являются отдельной самостоятельной популяцией. Таким образом, их могут исключить из разряда исчезающих видов.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, ранее ученые считали, что в мире существуют две не связанные между собой популяции серых китов: чукотско-калифорнийская и охотско-корейская. Последняя называлась самой маленькой популяцией серого кита на планете. Однако по результатам исследований выяснилось, что она не является отдельной в генетическом отношении.

В 2010–2011 годах проводилось спутниковое мечение животных, которое показало, что три кита с Сахалина пошли на зимовку на восток. После этого ученые начали сравнивать особей, обитающих у Сахалина, с теми, кто замечен у Северной Америки. Выяснилось, что около 30 млекопитающих полностью совпадают. После этого ученые предположили, что киты, живущие у берегов Сахалина, не являются самостоятельной популяцией.

Портал iz.ru накануне сообщал, что карельские охотники предлагают исключить из Красной книги росомаху — численность этого животного в последние годы сильно увеличилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Исчезающие обитатели глубин
От синего кита и нарвала-«единорога» до маленькой морской свиньи
Серого дельфина и малую косатку исключат из Красной книги России
Серого дельфина и малую косатку исключат из Красной книги России
В новой редакции в охранный список попадут гималайский медведь, сайгак и северный олень

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017