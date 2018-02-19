Росомаху могут исключить из Красной книги

Карельские охотники просят исключить росомаху из Красной книги. Они утверждают, что численность этого животного в последние годы сильно увеличилась.

Как сообщает ИА «Карелinform», речь об этом шла на встречах представителей охотничьих коллективов с замминистра природных ресурсов и экологии Виктором Россыпновым. Они прошли в нескольких районах республики.

Так, охотники утверждают, что увеличение поголовья росомахи отмечено в северных районах Карелии и, по их мнению, сейчас уже нет особой необходимости защищать это животное. Они предлагают привлечь специалистов к проработке вопроса исключения росомахи из Красной книги.

Кроме того, карельские охотники предлагают сократить сроки охоты на боровую дичь, например на глухаря, поскольку, по их данным, количество этих птиц сейчас сокращается.

Агентство информирует, что в ближайшее время будет сформирован пакет предложений, с которым министерство природных ресурсов и экологии Карелии собирается обратиться в соответствующие органы.

В конце декабря 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги. В ней содержатся списки редких и исчезающих видов животных. Красная книга не переиздавалась с 1998 года.