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Смертельная схватка питона и сколопендры попала на видео

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Malcolm Schuyl
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Во Вьетнаме питон ввязался в ожесточенную схватку с гигантской сколопендрой и проиграл. Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как змея предпринимает тщетные попытки скинуть намертво вцепившуюся многоножку: пара вращается по земле, скручиваясь в калач. 

Через некоторое время членистоногое вымотало питона настолько, что ему ничего не оставалось, как сдаться. В итоге сколопендра перевернула своего соперника и совершила смертельный укус, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в мае на видео попала жестокая схватка двух сурков. Конфликт произошел из-за самки

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