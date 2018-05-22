Смертельная схватка питона и сколопендры попала на видео

Во Вьетнаме питон ввязался в ожесточенную схватку с гигантской сколопендрой и проиграл. Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как змея предпринимает тщетные попытки скинуть намертво вцепившуюся многоножку: пара вращается по земле, скручиваясь в калач.

Через некоторое время членистоногое вымотало питона настолько, что ему ничего не оставалось, как сдаться. В итоге сколопендра перевернула своего соперника и совершила смертельный укус, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в мае на видео попала жестокая схватка двух сурков. Конфликт произошел из-за самки.