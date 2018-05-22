Старорусский депутат лишился мандата из-за неучтенных тракторов

Депутат Залучского сельского поселения Новгородской области лишился мандата из-за частичного сокрытия информации о доходах. Лишить народного избранника полномочий потребовала Старорусская районная прокуратура.

Как уточняет Новгород.ру, Вадима Фролова обвинили в нарушении требований федерального закона «О противодействии коррупции». При предоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе за 2016 год он не указал информацию о том, что владеет двумя тракторами.

Прокуратура внесла в совет депутатов представление о лишении Фролова депутатского мандата. Члены совета депутатов требование ведомства удовлетворили.

Портал iz.ru в апреле сообщал о том, что в Госдуме рассматривается инициатива о лишении мандата за несоответствие расходов доходам. Имущество, приобретенное на сомнительные средства, авторы инициативы предлагают конфисковать.