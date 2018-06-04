Росимуществу готовят реформу

В правительстве обсуждается возможность расформирования Росимущества и распределения его полномочий между Минэкономразвития и Казначейством. Об этом «Известиям» рассказали три федеральных чиновника. Так, функции по управлению крупнейшими госкомпаниями, их приватизации и подготовке директив перейдут Минэкономразвития, а полномочия по управлению малыми объектами (земли, постройки), конфискованным имуществом и его продажей могут быть переданы Казначейству. Если решение о расформировании Росимущества будет принято, то оно состоится уже осенью, отметили собеседники «Известий».

Изменения в структуре федеральных органов исполнительной власти, которые были предусмотрены в новом указе президента 15 мая, неокончательны, рассказал «Известиям» федеральный чиновник. Информацию подтвердили и два других федеральных госслужащих. По их словам, сейчас в правительстве обсуждается идея расформирования Росимущества и разделения его полномочий между Минэкономразвития и Казначейством. Все три собеседника «Известий» подчеркнули, что окончательное решение еще не принято, но если это произойдет, передача функций состоится осенью. Также один из источников отметил, что инициатором идеи трансформации, или реорганизации, Росимущества является министр экономического развития Максим Орешкин, который давно планировал сделать свое ведомство компактнее и «легче».

Минэкономразвития могут быть переданы функции по управлению крупнейшими госкомпаниями, их приватизации и подготовке директив правительства относительно таких компаний. Казначейству же могут достаться полномочия по управлению малыми объектами, конфискованным имуществом и его продаже, а также администрирование сайта torgi.gov.ru (на этой площадке осуществляется продажа федерального имущества), которым сейчас управляет Минэкономразвития.

Таким образом в правительстве планируют повысить качество управления федеральными объектами, пояснил собеседник «Известий». Именно эта задача будет стоять перед Казначейством, если оно получит новые функции. Ведомству нужно будет масштабировать работу сайта torgi.gov.ru, сделать более прозрачной систему принятия решений по реализации имущества и увеличить доходы от его продажи, рассказал источник. При этом не исключено, что определение процедур и правил продажи казенного имущества необходимо будет закрепить законодательно.

В пресс-службе Минфина, в ведении которого находится Казначейство, запрос «Известий» переадресовали в Минэкономразвития. В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что министерство постоянно повышает эффективность работы своих подведомственных служб и агентств. Обсуждение дальнейших шагов по повышению эффективности Росимущества запланировано на совещании у министра Максима Орешкина, которое состоится по его возвращении из поездки с президентом России на саммит ШОС в Китае, добавили там.

Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев сообщил, что в ведомстве не обладают информацией о ликвидации федерального агентства. При этом он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о передаче Федеральному Казначейству функций бухгалтерского учёта по аналогии с Росаккредитацией.

В Казначействе не ответили на вопрос «Известий» о возможном расформировании службы по управлению федеральным имуществом.

Административный вес любого ведомства определяется тем, каким объемом средств оно распоряжается и каким имуществом управляет, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Если ведомство помимо казенных денег распоряжается еще и госимуществом, оно становится значительно более весомым, подчеркнул он.

Сосредоточение всех информационных систем в руках Казначейства выглядит логично, отметил заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. В беседе с «Известиями» он напомнил, что несколько лет назад Казначейство уже получило управление единой информационной системой в сфере закупок, также ведомство занимается и администрированием государственной автоматизированной системы «Управление». При этом эксперт отметил, что зачастую эффективность исполнения отдельных функций зависит от субъективных факторов — например, от взглядов на работу руководителя ведомства.

Возможность реформирования Росимущества в правительстве обсуждается не менее полугода. Ранее источники «Известий» рассказывали, что Росимущество может быть преобразовано в госкорпорацию с частичной потерей функций. Однако позднее от этой идеи было решено отказаться.