Порошенко заявил о договоренности Украины с Катаром об экспорте газа

Украина и Катар ведут переговоры по поставкам катарского сжиженного газа. Об этом сообщил украинский лидер Петр Порошенко. По его словам, вопрос диверсификации источников поставок газа является вопросом национальной безопасности.

«Поэтому мы сейчас проводим переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу страну — Украину», — приводит слова Порошенко «Укринформ».

Он отметил, что поставки газа могут начать поставлять через существующий регазификационный терминал в Польше.

Украина перестала закупать российский газ с ноября 2015 года. Взамен страна импортирует газ из Евросоюза по реверсной схеме.

21 мая в НАК «Нафтогаз» заявили о повышении цены на газ в июне для промышленных потребителей. В компании пояснили, что цена выросла «в связи с повышением цены на европейском газовом рынке». Кроме этого, в ЕС заверили, что цена на рынке газа для промышленности «не регулируется государством, а определяется рынком», и «у предприятий есть возможность покупать газ у частных украинских добытчиков, а также у зарубежных поставщиков и трейдеров».