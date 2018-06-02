Прямой эфир

Порошенко заявил о договоренности Украины с Катаром об экспорте газа

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина и Катар ведут переговоры по поставкам катарского сжиженного газа. Об этом сообщил украинский лидер Петр Порошенко. По его словам, вопрос диверсификации источников поставок газа является вопросом национальной безопасности.

«Поэтому мы сейчас проводим переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу страну — Украину», — приводит слова Порошенко «Укринформ».

Он отметил, что поставки газа могут начать поставлять через существующий регазификационный терминал в Польше.

Украина перестала закупать российский газ с ноября 2015 года. Взамен страна импортирует газ из Евросоюза по реверсной схеме.

21 мая в НАК «Нафтогаз» заявили о повышении цены на газ в июне для промышленных потребителей. В компании пояснили, что цена выросла «в связи с повышением цены на европейском газовом рынке». Кроме этого, в ЕС заверили, что цена на рынке газа для промышленности «не регулируется государством, а определяется рынком», и «у предприятий есть возможность покупать газ у частных украинских добытчиков, а также у зарубежных поставщиков и трейдеров».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о намерении Киева повысить тарифы за транзит газа
Путин заявил о готовности сохранить объемы транзита газа через Украину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017