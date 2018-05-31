Прямой эфир

Евросоюз подготовил жесткий ответ на введение торговых пошлин в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключает мер по защите рынка стали ЕС от ущерба в случае притока дополнительного импорта подобной продукции в страны союза из-за введённых с 1 июня Соединенными Штатами торговых пошлин. Он подверг резкой критике действия Вашингтона.

Брюссель потребовал от Вашингтона отказаться от угроз
Евросоюз однозначно отреагировал на возможное введение пошлин при ввозе металлов в США

«Евросоюз считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде», — приводит его слова «РИА Новости».

Еврокомиссия намерена 1 июня подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий Вашингтона. По данным регулятора, новые меры затрагивают экспорт стали и алюминия из ЕС на сумму €6,4 млрд за 2017 год. Юнкер также анонсировал введение дополнительных пошлин на импорт некоторых товаров из США.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя новости, заявил, что введение пошлин противоречит нормам права. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС принять контрмеры в ответ на решение Вашингтона, которое, по его мнению, угрожает экономическим интересам ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон также осудили действия американской администрации, назвав их незаконными.

Канада, которая является партнёром США и Мексики по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), резко отреагировала на новость о введении повышенных пошлин на импорт металлов. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что «эти тарифы абсолютно неприемлемы». В Мехико также пообещали принять контрмеры в отношении американской продукции, в том числе продовольствия.

Решение президента США Дональда раскритиковали его однопартийцы. По их мнению, данная мера ударит по самим американцам, которые закупают сталь и алюминий у своих ближайших союзников — Канады, ЕС и Мексики. Политики напомнили, что, в частности, из-за такой политики протекционизма Америка в прошлом веке погрузилась в Великую депрессию.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс сообщил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Мера распространяется на поставщиков из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Для других государств сборы начали действовать раньше. При этом в Вашингтоне отметили, что американская администрация готова к переговорам по данному вопросу с ЕС, Канадой, Мексикой, а также другими странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин спрогнозировал замедление роста экономики США
Трамп может ввести 25%-ные пошлины на импорт автомобилей в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017