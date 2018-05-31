Евросоюз подготовил жесткий ответ на введение торговых пошлин в США

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключает мер по защите рынка стали ЕС от ущерба в случае притока дополнительного импорта подобной продукции в страны союза из-за введённых с 1 июня Соединенными Штатами торговых пошлин. Он подверг резкой критике действия Вашингтона.

«Евросоюз считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде», — приводит его слова «РИА Новости».

Еврокомиссия намерена 1 июня подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий Вашингтона. По данным регулятора, новые меры затрагивают экспорт стали и алюминия из ЕС на сумму €6,4 млрд за 2017 год. Юнкер также анонсировал введение дополнительных пошлин на импорт некоторых товаров из США.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя новости, заявил, что введение пошлин противоречит нормам права. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС принять контрмеры в ответ на решение Вашингтона, которое, по его мнению, угрожает экономическим интересам ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон также осудили действия американской администрации, назвав их незаконными.

Канада, которая является партнёром США и Мексики по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), резко отреагировала на новость о введении повышенных пошлин на импорт металлов. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что «эти тарифы абсолютно неприемлемы». В Мехико также пообещали принять контрмеры в отношении американской продукции, в том числе продовольствия.

Решение президента США Дональда раскритиковали его однопартийцы. По их мнению, данная мера ударит по самим американцам, которые закупают сталь и алюминий у своих ближайших союзников — Канады, ЕС и Мексики. Политики напомнили, что, в частности, из-за такой политики протекционизма Америка в прошлом веке погрузилась в Великую депрессию.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс сообщил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Мера распространяется на поставщиков из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Для других государств сборы начали действовать раньше. При этом в Вашингтоне отметили, что американская администрация готова к переговорам по данному вопросу с ЕС, Канадой, Мексикой, а также другими странами.