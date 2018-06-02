Питание под процент

В омской школе родителей принуждали оформлять карты одного из банков для того, чтобы дети могли заплатить за обед в столовой, — ни наличных, ни карт других банков там не принимали. При этом со временем выяснилось, что обещанная возможность «поесть в долг» в случае, если родители забыли пополнить карту, на самом деле означает открытие кредита под 36%. В Омске ситуацию обсуждали с середины мая, тогда же внимание на нее обратили сотрудники прокуратуры. В конце месяца областное надзорное ведомство опубликовало результаты проверки, из которых следует, что школа действительно навязывала услуги банковской организации, причем на невыгодных условиях. Но в администрации города утверждают, что использование банковских карт — всё равно новаторское решение для города, где большая часть школ работает только «по старинке».

Как детям «оформили» кредит под заоблачный процент и что делать родителям, чтобы избежать подобных ситуаций, разбирался портал iz.ru.

«Дочь приходит голодной»

Новую систему оплаты в омской школе №8 ввели в начале апреля. К этому моменту безналичная система оплаты питания по электронным картам действовала уже в нескольких общеобразовательных учреждениях города: примерно в то же время ее активно освещали в местных СМИ.

Однако, как пояснили порталу iz.ru в департаменте информационной политики администрации города, там использовались электронные карты школьника, которые в России внедряют уже несколько лет, в то время как в школе №8 речь шла непосредственно об использовании банковских карт.

Нововведение предварительно обсудили на родительском собрании и большинство проголосовали «за». Позитивно о переходе на безналичную оплату в целом отзывались и в городской администрации. Но в конце апреля мать одной из учениц школы №8 заявила, что ее дочь не смогла купить еду в столовой за наличные деньги.

столовая Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Я даю дочери деньги на питание, но она приходит голодная, потому что ей просто ничего не продают за наличные деньги и на перемене не отпускают из здания школы, чтобы она смогла купить тот же пирожок в магазине через 10 м. А если я забуду, например, положить деньги на карту, то ребенок может всё равно питаться, но в кредит! То есть мне уже навязывают кредит именно в этом банке, — рассказала она изданию НГС Омск.

При этом женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что не может заключить договор с банком, обслуживающим школу, «по ряду причин». А услугами других банков в школьной столовой воспользоваться нельзя.

Накормили процентами

Новость привлекла внимание журналистов, а затем и надзорных органов. В школу №8 с проверкой пришли сотрудники областной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что с 1 апреля 2018 года в образовательном учреждении оплата за получение обучающимися питания в столовой осуществляется посредством банковских карт ПАО АКБ «Авангард» в рамках программы «Школьное питание». На момент проверки около 40% обучающихся, родители которых не заключили договоры с данной кредитно-финансовой организацией, в нарушение законодательства об образовании были лишены возможности питаться в образовательном учреждении», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам проверки на сайте ведомства.

Это, как отметили в прокуратуре, является нарушением статьи 421 Гражданского кодекса РФ, согласно которой не допускается «понуждение к заключению договора».

Практически одновременно выяснилось, что с новой системой был связан еще ряд неудобств, о которых до этого родители молчали. Так, изначально на собрании им пообещали, что, в случае если денег на карточке не окажется, ребенок сможет поесть в долг. При этом, утверждает одна из матерей, не предупредили о том, что речь идет о кредите под 36% годовых.

столовая Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Разговор на собрании был, представитель банка рассказывал, что если на карте не хватает денег, ребенок всё равно может получить питание в этот день, но на сумму не более чем 100 рублей. Процент вообще не оговаривался, насколько я помню. Вряд ли бы родители проголосовали за эти сумасшедшие 36% годовых. Когда я заполняла анкету на получение карты, галочку о том, что у меня будет кредитная карта, я не ставила и процентов никаких не видела, — цитирует издание «Губернiя Daily» слова одной из родительниц.

В администрации города порталу iz.ru рассказали, что, по их информации, банк предлагал родителям оформить кредитные или дебетовые карты на выбор. Но в прокуратуре подтверждают, что в документах, необходимых для открытия счета, о кредите не упоминалось.

«В выданных родителям обучающихся заявлениях на получение банковской карты и тарифах по обслуживанию данных карт, указанное условие не оговорено», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, выбор банка оказался не самым удобным и с точки зрения логистики: в городе действуют всего два отделения выбранного школой банка «Авангард» (это подтверждает карта на сайте финансовой организации), банкоматов у него немного. По информации портала iz.ru, дело в том, что инициатива принадлежала самой кредитной организации.

Воспользоваться услугами банка учебному заведению предложил один из родителей, который является сотрудником ПАО АКБ «Авангард» и только после этого школа вынесла вопрос на общее собрание.

«Школа хорошая, но происходят непонятки»

На сайте школы никакой информации о нововведениях и связанных с ними родительских собраниях (по данным СМИ, их было два — в апреле и в середине мая, после того как стало известно о проблемах) нет.

При этом в городе образовательное учреждение, судя по всему, находится на хорошем счету. По крайней мере это следует из отзывов, размещенных на форумах местных «родительских» сайтов.

«В школе постоянно проходят какие-то конкурсы, детям и родителям всегда есть чем заняться))) В общем мы довольны и школой и особенно учителем)))», — говорится в одном из отзывов, размещенных в конце 2017 года (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. iz.ru).

«Школа хорошая. Кормят, учат, учителя помогают, но иногда происходят непонятки», — так звучит другой отзыв, размещенный в Google около четырех месяцев назад.

Во время подготовки материала порталу iz.ru в учебном заведении пояснили, что всё руководство находится на выезде и от комментариев отказалось. Ранее омским изданиям в школе сообщили, что решение принималось из соображений удобства — так, в столовой ученики существенно экономили время за счет того, что им не приходилось стоять в очереди или ждать получения сдачи. А родителям в случае возникновения претензий нужно было обратиться к директору.

— Если бы она (мать девочки. — Прим. iz.ru) ко мне пришла, я бы с ней переговорила, позвонила бы в банк «Авангард», может, привезли бы сюда карту, — цитирует слова Ольги Петровой, директора школы №8, издание НГС Омск.

В администрации города отметили, что решить ситуацию своевременно не удалось из-за личного конфликта между родителями.

— В связи с этим любые уступки или увещевания были бесполезны. Конечно, директор была в курсе. Но подчеркну, что ни один ребенок там голодным не остался — у них продолжал работать буфет, можно было точно так же купить горячие обеды или булочки за наличный расчет, — отметила Галина Назарова, начальник отдела по работе со СМИ департамента информационной политики администрации Омска.

Исключение из правил

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя ситуацию, подтвердила порталу iz.ru, что сама по себе система безналичной оплаты удобна: прежде всего потому, что освобождает не только сотрудников столовой, но и учителей от необходимости собирать деньги и отсчитывать сдачу. Кроме того, «электронные» деньги ребенку намного сложнее потерять, зато родители с помощью специального приложения могут отслеживать все его траты. Но это если речь именно об электронной карте школьника, поскольку она вообще не предполагает «привязки» к определенной кредитной организации.

— Случай в Омске скорее исключение из правил, родители вообще не должны быть привязаны к определенному банку, именно для этого разрабатывалась система электронных карт, — пояснила эксперт.

карта Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Всего в Омске сейчас действует около 10 школ, столовые которых работают по безналичной системе — все, за исключением школы №8, пользуются именно электронной картой школьника. В прокуратуре отметили, что проверка в них не проводилась, поскольку никаких жалоб от родителей не поступало.

По данным местных СМИ, сейчас дети в школе №8 снова могут платить за обеды наличными: якобы отказаться от услуг банка «Авангард» там решили еще 17 мая по итогам повторного родительского собрания и теперь будут вносить деньги напрямую на счет поставщика продуктов дважды в месяц. Однако в администрации города порталу iz.ru рассказали, что сотрудничество с банком продолжится. Просто теперь у недовольных появится альтернатива.

— В связи с определенными обстоятельствами, которые возникли у компании, поставляющей питание, было принято следующее решение: кто хочет, продолжает питаться с помощью этих карточек. Кто не хочет — два раза в месяц дает ребенку деньги, он их приносит в школу и оплачивает еду задним числом, — объяснила Галина Назарова.

Сотрудничество по расширенной программе

В администрации Омска само решение «загнать всех в банк «Авангард» называют странным. Но напоминают, что большинство учебных заведений в городе всё еще работает только с наличной оплатой, которую большинство родителей считают неудобной. Поэтому систему с использованием банковских карт в школьной столовой здесь называют почти новаторской. И говорят, что планируют ее развивать — но с привлечением и других банковских организаций. Сейчас, рассказали в администрации, уже ведутся переговоры сразу с несколькими из них.

Решение ограничить расчеты картами одного банка, помимо всего прочего, противоречит закону «О национальной платежной системе», подчеркнул в беседе с порталом iz.ru эксперт общества защиты прав потребителей, адвокат Дмитрий Лесняк.

— Безналичный расчет предполагает использование карточек любого банка, кроме тех, которые лишены лицензии в нашей стране. Это видно даже из закона о Национальной платежной системе. На сегодняшний день любая онлайн-касса по определению должна принимать карты любого эмитента, — отметил юрист.

По его мнению, ситуация в омской школе №8 «выглядит абсурдно», но причиной случившегося, скорее всего, стала техническая недоработка со стороны школы: администрация просто не учла, что даже в случае заключения договора с определенным банком использоваться для безналичного расчета должны любые карты.

В свою очередь, Ирина Волынец убеждена, что речь идет именно о сговоре.

— Налицо корыстный сговор образовательного учреждения и платежной организации, в данном случае банка. Конечно, такая ситуация недопустима, у родителей всегда должен быть выбор — услугами какого банка пользоваться и пользоваться ли вообще. Потому что кто-то может быть категорически против того, чтобы вообще заключать банковский договор или пользоваться банковскими картами, любыми. Я думаю, что такое решение надо уважать, — подчеркнула она, добавив, что школы в любом случае должны сохранять возможность расплачиваться наличными.

В то же время, Дмитрий Лесняк отметил, что само по себе решение отказаться от наличного расчета формально не является нарушением закона. Общеобразовательная организация может выбрать такой вариант, если его не запрещают акты управления образования, принятые на местном уровне.

«Директора стараются решать проблемы быстро»

В любом случае, если родители, даже проголосовав на собрании за введение нового способа оплаты, позднее в нем разочаровались или если какие-то из введенных школой мер кажутся странными (например, отказ от наличных или решение «привязаться» к конкретному банку), первое, что следует сделать, — написать официальное письмо на имя директора школы.

Сделать это может группа родителей, но даже если между ними существует конфликт, обратиться к директору с письмом может и кто-то один — на такое письмо школа тоже обязана обратить внимание и принять меры, пояснила Ирина Волынец.

Если никаких действий не последовало, например, если спорный договор с банком расторгнут не был, — это повод сообщить о происходящем в прокуратуру или Министерство образования. Однако вероятнее всего решить проблему удастся уже на «внутришкольном» этапе.

— Сейчас век высоких технологий, всегда можно пожаловаться в любую инстанцию. Директора школ понимают это и, как правило, опасаются таких проблем. Стараются решать все возникающие вопросы быстро и на месте, — заключила глава Национального родительского комитета.