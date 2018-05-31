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Кибердружину создают блогеры в Приморье

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Блогеры и волонтеры в Приморском крае будут проверять социальные сети на наличие запрещенной информации. Активисты планируют отслеживать появление пропаганды экстремизма и детского суицида.

О создании кибердружины сообщил директор департамента по делам молодежи Александр Кайданович. С его слов, волонтеры будут проводить мониторинг социальных сетей на предмет наличия запрещенной информации, сообщает Vostokmedia. В состав дружин войдут блогеры и заинтересованная молодежь.

По данным департамента по делам молодежи, в Приморье каждый год проводится более 300 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактику экстремизма.

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