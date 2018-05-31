Саудовская Аравия за $43 млн купила дом, в котором жила Жаклин Кеннеди

Власти Саудовской Аравии приобрели на аукционе за $43 млн особняк на севере американского штата Вирджиния, в котором ранее жила Жаклин Кеннеди –– супруга 35-го президента США.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, эта сумма стала самой крупной в истории подобных сделок в районе Вашингтона и его пригородов.

Особняк под названием «Мерривуд» будет использоваться для размещения официальных делегаций Саудовской Аравии во время визитов в США.

«Саудовское правительство понимает историческую значимость «Мерривуда» и относится с огромным уважением к его месту в истории Америки», –– приводит ТАСС слова представителя королевства.

Прежним владельцем дома был один из основателей компании America Online Стив Кейс. Он приобрел особняк в 2005 году за $24,5 млн.

В 1940-х года в «Мерривуде» жила Жаклин Бувье (в будущем Кеннеди). Она переехала в особняк после того, как ее мать вышла замуж за нефтяного магната и наследника компании Standard Oil.

Дом расположен на участке земли площадью 2,3 га на берегу реки Потомак, общая площадь помещений достигает 2,137 тыс. кв. м.

В феврале сообщалось, что в американском городе Ист-Хэмптон обнаружили похищенный в 1968 году портрет бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.