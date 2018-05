Бутылку виски продали на аукционе за рекордные $1,1 млн

На аукционе торгового дома Bonhams в Гонконге бутылка шотландского виски 60-летней выдержки ушла с молотка за $1,1 млн. Как отмечает агентство Bloomberg, эта бутылка Macallan стала самой дорогой в истории аукционов.

Рекордный лот входил в серию из 12 бутылок объемом 0,75 л, подписанных итальянским художником Валерио Адами. Он также работал над созданием дизайна этикетки. Проданный односолодовый виски был произведен в Шотландии и выдерживался в бочке с 1926 по 1986 год.

При этом на прошедшем аукционе также более чем за $1 млн был продан другой напиток шотландского производителя. Бутылка входила в серию, оформленную художником из Великобритании Питером Блейком, который также работал над обложками альбомов The Beatles.

Обе проданные бутылки являются частью так называемой коллекции «святого грааля Макаллана»: они не выставлялись на публику и не были представлены на торгах с тех пор, как были куплены 30 лет назад.

#UnderTheHammer We beat our own record! The 60-year-old Macallan Valerio Adami from 1926 achieved HKD 7M (HKD 8,636,250 incl Premium) in Hong Kong https://t.co/VSY8jqiXX5 pic.twitter.com/403r8G0r0A