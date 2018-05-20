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Бутылку виски продали на аукционе за рекордные $1,1 млн

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Фото: Bonhams
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На аукционе торгового дома Bonhams в Гонконге бутылка шотландского виски 60-летней выдержки ушла с молотка за $1,1 млн. Как отмечает агентство Bloomberg, эта бутылка Macallan стала самой дорогой в истории аукционов.

Рекордный лот входил в серию из 12 бутылок объемом 0,75 л, подписанных итальянским художником Валерио Адами. Он также работал над созданием дизайна этикетки. Проданный односолодовый виски был произведен в Шотландии и выдерживался в бочке с 1926 по 1986 год.

При этом на прошедшем аукционе также более чем за $1 млн был продан другой напиток шотландского производителя. Бутылка входила в серию, оформленную художником из Великобритании Питером Блейком, который также работал над обложками альбомов The Beatles.

Обе проданные бутылки являются частью так называемой коллекции «святого грааля Макаллана»: они не выставлялись на публику и не были представлены на торгах с тех пор, как были куплены 30 лет назад.

В феврале сообщалось, что на аукционе Sotheby’s в Гонконге продали бутылку односолодового японского виски марки Yamazaki 50 Years за $299 тыс.

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