Бенедикт Камбербэтч против демонов прошлого

Новый мини-сериал «Патрик Мелроуз», российская премьера которого состоялась на интернет-сервисах, стал одним из самых ожидаемых проектов года в телесериальной индустрии и занял первое место в рейтинге лучших сериалов первой половины 2018 года, составленном экспертами журнала Time. Причина успеха — исполнитель главной роли: Бенедикт Камбербэтч.

Свой счастливый билет Камбербетч вытянул, появившись в сериале «Шерлок». Проект стал культовым, а актер — звездой первого уровня. Поэтому поклонники возлагали большие надежды и на новую работу кумира. В основу сценария легла серия книг британского писателя Эдварда Сент-Обина, посвященная болезненной и актуальной теме — домашнему насилию и его последствиям.

Центральный персонаж — не менее колоритная и противоречивая личность, чем Шерлок, так что актеру было где развернуться. Патрик Мелроуз родился в богатой аристократической семье, получил прекрасное образование, отличается редким шармом, блестящим чувством юмора и эрудицией. Вот только сейчас он алкоголик и наркоман, чья жизнь катится под откос.

На первый взгляд кажется, что Мелроуз — просто состоятельный раздолбай, и увлечения острыми ощущениями медленно, но верно ведут его к краю пропасти. На деле все оказывается гораздо сложнее. В первой же серии Мелроуз дает себе обещание — покончить с наркотиками и вообще завязать с саморазрушением. Однако благие намерения разлетаются в прах при оглушающей новости: отец Патрика скончался, и сыну требуется поехать в Нью-Йорк, чтобы позаботиться обо всех необходимых формальностях. После «встречи» с отцом в похоронном бюро все благообразие разом слетает с Патрика...

Действие фильма происходит в двух временных периодах: в 2000-х и в 1970-х. Сегодняшний Патрик никак не может избавиться от воспоминаний и переживаний Патрика-ребенка. Сломанная психика не справляется с демонами. После недолгой, но мучительной борьбы с самим собой он крушит гостиничный номер и отправляется в поход по злачным местам — добывать свое «лекарство». Чтобы отказаться от наркотиков, Патрику надо перечеркнуть прошлое и восстановить собственную личность, перехватив себя у последней черты, за которой лишь деградация и распад.

Есть спектакли одного актера, а «Патрик Мелроуз» - безусловно, сериал одного актера. Несмотря на то, что партнерами Камбербетча стали такие звезды, как Дженнифер Джейсон Ли (мать главного героя) и Хьюго Уивинг (отец), «делает» проект именно он. Только в одной сцене первой серии актер показывает весь спектр интоксикации — от состояния крайней эйфории до полного упадка сил. Авторы отказались от динамики в пользу долгих планов, статичных сцен и многочисленных флэшбеков.

Создатели проекта опираются на такие культовые образцы жанра, как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «На игле», но выводят на первый план мораль. Глядя на тему кислотного трипа из дня сегодняшнего, сложно повторить тот драйв, что наполнял книги Хантера Томпсона, фильмы Терри Гиллиама и Денни Бойла. Впрочем, авторы «Патрика Мелроуза» перед собой такую задачу и не ставили. Скорее, их цель — скрупулезно и детализированно показать процесс превращения несчастного ребенка во взрослого наркомана. Правда, эстетика распада кажется довольно вычурной и чересчур постановочной (замедленный темпоритм, красивые костюмы 1970-х – 1980-х), что при всей блестящей игре Камбербэтча снижает остроту основной темы фильма.

Сегодня приоритеты общества изменились — нет наркотикам, да здоровому образу жизни. Поэтому вряд ли живописание погружения в хаос найдет горячий отклик у многомиллионной зрительской аудитории — картина опоздала лет на двадцать. А вот борьба с прошлым, с самим собой и с детскими травмами как раз созвучна сегодняшнему моменту, хотя и выглядит несколько заезженной. В общем, культовым проект не станет, но роль Патрика Мелроуза наверняка войдет в число лучших работ Бенедикта Камбербэтча.