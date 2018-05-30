Прямой эфир

Ума Турман снимется в мистическом сериале для Netflix

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Lev Radin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса Ума Турман сыграет в мистическом проекте канала Netflix. Об этом сообщает Deadline.com.

В сериал под названием Chambers войдут 10 эпизодов. Это будет история девушки после пересадки донорского сердца. Героиня пытается разгадать тайну смерти своего донора и постепенно перенимает его личные качества. Турман сыграет мать донора девушки, с которой у нее складываются непростые отношения, пишет сайт RT.

Пилотную версию сериала снимет автор фильма «Я, Эрл и умирающая девушка» Альфонсо Гомез-Рейон. Продюсером сериала выступает лауреат премии «Оскар» за сценарий фильма «Траффик» Стивен Гейган. Над сценарием работают Леа Рэйчел и Акела Купер. Дата выхода сериала пока не назначена.

Ранее в мае Netflix показал первые кадры недетского мультсериала от создателя «Симпсонов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тарантино плевал на Уму Турман во время съемок «Убить Билла»
Обама займется производством кино для Netflix

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017