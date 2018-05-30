Ума Турман снимется в мистическом сериале для Netflix

Американская актриса Ума Турман сыграет в мистическом проекте канала Netflix. Об этом сообщает Deadline.com.

В сериал под названием Chambers войдут 10 эпизодов. Это будет история девушки после пересадки донорского сердца. Героиня пытается разгадать тайну смерти своего донора и постепенно перенимает его личные качества. Турман сыграет мать донора девушки, с которой у нее складываются непростые отношения, пишет сайт RT.

Пилотную версию сериала снимет автор фильма «Я, Эрл и умирающая девушка» Альфонсо Гомез-Рейон. Продюсером сериала выступает лауреат премии «Оскар» за сценарий фильма «Траффик» Стивен Гейган. Над сценарием работают Леа Рэйчел и Акела Купер. Дата выхода сериала пока не назначена.

Ранее в мае Netflix показал первые кадры недетского мультсериала от создателя «Симпсонов».