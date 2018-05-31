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Названы лучшие сериалы 2018 года

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Фото: Little Island Productions
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Эксперты журнала Time составили рейтинг лучших сериалов, вышедших в первом полугодии 2018 года.

На первом месте оказался британско-американский мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. На протяжении пяти серий главный герой пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и демонов, причинами которых являются жестокий отец и безразличная мать.

Далее следует сериал «Дикая-дикая страна», который рассказывает о жизни индийского религиозного и духовного лидера Ошо. Также в список опали «Рассказ служанки»,  «Призрачная башня», «Убивая Еву», «Атланта» и ситком «Чемпионы».

В феврале гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2017 года. По их словам, картина Гильермо дель Торо «Форма воды».

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