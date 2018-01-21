Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года
Лауреатом премии гильдии продюсеров США стала картина Гильермо дель Торо «Форма воды».
За номинацию гильдии продюсеров также боролись картины «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Леди Берд», «Тоня против всех», а также «Дюнкерк», сообщает «Газета.ру».
Фильм «Форма воды» рассказывает фантастическую историю любви немой женщины, работающей в секретной лаборатории, и человека-амфибии. Картина снята в жанре пародии на голливудские штампы 1960-х.