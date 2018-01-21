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Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

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Фото: Global Look Press/Fox Searchlight Pictures
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Лауреатом премии гильдии продюсеров США стала картина Гильермо дель Торо «Форма воды».

За номинацию гильдии продюсеров также боролись картины «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Леди Берд», «Тоня против всех», а также «Дюнкерк», сообщает «Газета.ру».

Фильм «Форма воды» рассказывает фантастическую историю любви немой женщины, работающей в секретной лаборатории, и человека-амфибии. Картина снята в жанре пародии на голливудские штампы 1960-х.

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