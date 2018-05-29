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Две улицы перекроют на западе Москвы из-за реконструкции метро

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Фото: ТАСС/ Галкин Николай
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Движение транспорта перекроют на улицах Малая Филевская и Молдавская с 1 июня по 25 августа 2018 года в связи с продлением срока реконструкции станции метро «Кунцевская». Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Движение по улицам Молдавская и Малая Филевская будет перекрыто в районе пересечения с Рублевским шоссе, сообщает агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что на этих улицах будет действовать полное перекрытие с сохранением движения городского транспорта.

С 13 июня односторонним станет участок в районе дома 22 по Бережковской набережной в центре Москвы. 

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