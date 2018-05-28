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На северо-востоке Москвы ограничили движение транспорта до 30 июня

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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С 28 мая по ряду дорог на северо-востоке Москвы ограничат движение до 30 июня из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Движение будет ограничено круглосуточно.

«Ограничения действуют на участке 5-го проезда Марьиной Рощи от дома № 91, корпус 2 до дома № 91, корпус 3; на участке 5-го проезда Марьиной Рощи в районе дома № 68; дома № 17, корпус 2 по Шереметьевской улице; на участке Октябрьской улицы в районе дома № 89», –– приводит сообщение «Вечерняя Москва».

До 19 июня проехать будет нельзя на участке Песочного переулка. В 5-м проезде Марьиной Рощи автомобилям будет разрешен проезд по одной полосе.

«Ограничение движения в районе Сокольнической площади в связи с прокладкой инженерных сетей введено с 28 мая по 19 июня с 1:30 до 5:30 на одной полосе на участке Песочного переулка в районе Воскресенской церкви», –– отмечается в сообщении.

24 мая в мэрии Москвы сообщили, что с 25 мая по 18 июля будет ограничен доступ на территорию спорткомплекса «Лужники». Это необходимо для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу-2018. Кроме того, будут внесены изменения в схему движения транспорта вокруг комплекса. В частности, полностью будут перекрыты улица Лужники и Лужнецкая набережная.

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